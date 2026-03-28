В Фанпарке «Бобровый лог» установлен рекорд в дисциплине «Трекпул — тяга ратрака»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 марта в Фанпарке «Бобровый лог» в рамках фестиваля Siberian Power Show-2026 состоялось уникальное силовое событие в дисциплине «Трекпул — тяга ратрака».
Двое спортсменов из Абакана, Дмитрий Воронецкий и Пётр Мартыненко, за 2 минуты сдвинули с места ратрак массой 7430 килограммов на 2,5 метра. Таким образом они установили новый российский рекорд буксировки ратрака за трос с опоры на лестницу. Представитель книги рекордов России Александр Пересвет, вручая сертификат, отметил, что установленный в Фанпарке рекорд не имеет аналогов в мире. «Его важность трудно переоценить, — сказал он. — Обычные сибирские мужики сделали то, что никто в мире не делал. Они сдвинули с места то, что не предназначено для того, чтобы его двигали. Мы вписали свою лепту в мировую историю силового экстрима».Сами спортсмены довольны своим результатом. «Силовым экстримом занимаюсь уже 10 лет. Очень доволен результатом. Все получилось — официальный рекорд России установлен», — поделился своими впечатлениями Петр Мартыненко.
Генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Валерий Ильичев, комментируя установленный рекорд, отметил, что важное событие произошло в юбилейный для Фанпарка год. В этом году «Бобровому логу» исполняется 20 лет. «20 лет назад компания “Норникель” открыла “Бобровый лог” для горожан и гостей краевой столицы. И на протяжении всех этих лет у нас постоянно проходят различные соревнования и чемпионаты России. В 2019 году на склонах Фанпарка успешно была проведена XXIX Всемирная зимняя универсиада. В этом году Siberian Power Show и новый рекорд приурочены к 20-летнему юбилею. Мы рады, что сибирские мужики могут проявить такую отвагу и показать свою силу». Валерий Ильичев добавил, что Siberian Power Show — одно из первых мероприятий в рамках празднования юбилея Фанпарка «Бобровый лог». В течение года красноярцев ждут еще много интересных событий и сюрпризов. Помимо этого, в рамках Siberian Power Show-2026 прошли соревнования по ледолазанию, забеги «БегUP», а также III этап любительских соревнований для горнолыжников и сноубордистов FUN CUP.