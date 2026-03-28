В селе Ворсино Калужской области появится детская площадка

Современную детскую площадку благоустроят у дома № 1 на улице Дружбы в селе Ворсино Калужской области, сообщили в администрации Боровского района. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Объект стал победителем народного голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — его выбрали 495 жителей.
На территории обустроят тротуар, игровую зону с резиновым покрытием, установят качели, карусель, игровой комплекс, песочницу, турники, лавочки и урны. Для безопасности и комфорта сделают освещение и ограждение. В спортивной зоне будут шведская стенка, скамья, турники, кольца, канат и тренажер для пресса. Работы начнутся весной, с наступлением благоприятных погодных условий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.