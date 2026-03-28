Более 8000 жителей Волгоградской области прошли осмотры в мобильных пунктах

Профилактические осмотры в мобильных медпунктах с начала года уже прошли свыше 8 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Выездные профилактические мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В настоящее время мобильные комплексы задействованы в Калачевском, Кумылженском, Серафимовичском, Жирновском, Урюпинском и Палласовском муниципальных районах. Маршрутизация выстроена по территориальному принципу, что позволяет охватывать не только крупные населенные пункты, но и прилегающие территории, обеспечивая максимальную доступность медицинской помощи для жителей.
В состав мобильных бригад входят терапевты, хирурги, гинекологи, кардиологи и рентгенологи. Комплексы оснащены современным оборудованием для проведения лабораторных и функциональных исследований, включая офтальмологическую и оториноларингологическую диагностику.
Добавим, всего с начала 2026 года в регионе профосмотры и диспансеризацию прошли более 430 тыс. человек, из них 113 тыс. — дети. Записаться на бесплатное обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, через «Госуслуги» или региональные медицинские интернет-сервисы, а также по единому номеру телефона 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.