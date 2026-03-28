Собянин рассказал о результатах ремонта театров Москвы за 13 лет

В Москве с 2013 года завершили строительство, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт 105 зданий 42 городских театров, сообщил мэр Сергей Собянин в Max.
Среди них — «Геликон-опера», Театр на Таганке, «Современник», Театр эстрады, «У Никитских ворот», Театр на Покровке, Еt Cetera, «Волшебная лампа», Ведогонь-театр, «Русская песня», Театр на Малой Бронной, «Театр кошек Куклачева» и «Тень».
В прошлом году завершились ремонтно-реставрационные работы в здании «Мастерской “12” Никиты Михалкова» и в исторических помещениях Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина. Как отметил мэр, реконструкция каждого объекта включает комплексное переоснащение современным оборудованием.
В 2025 году московские театры посетили свыше 5 млн зрителей, состоялась 281 премьера. Фестиваль «Театральный бульвар» во второй раз прошел в Москве и стал самым продолжительным в мире: за 92 дня на нем показали более 1 тыс. спектаклей, которые посетили свыше 1,5 млн зрителей.
В этом году будет продолжена модернизация Московского театра оперетты, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета и Театра сатиры.
Осенью 2025 года также открылась новая сцена Московского театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Собянин назвал это событие символичным, заявив, что Москва завершила все театральные долгострои. Зрительный зал рассчитан на 400 мест, первые четыре ряда могут убираться в трюм сцены для увеличения пространства, что является уникальной для Москвы технологией. Трансформация управляется сотней электродвигателей, системы разработаны немецкой фирмой Kotke и реализованы австрийской Waagner-Biro.
Всего в столице работают около 250 театров, из которых 62 находятся в ведении правительства Москвы, остальные федеральные и частные.
Накануне в Москве в 14-й раз прошла акция «Ночь театров». Мероприятие объединило более 100 площадок по всей столице — от крупных академических театров до детских театральных студий и креативных пространств. Как сообщил Собянин, акцию посетили свыше 20 тыс. человек, было организовано более 200 мероприятий.
Центральной площадкой проекта в этом сезоне стало креативное пространство «Новый Манеж». Торжественное открытие началось с технологического перформанса «В ученом сообществе» режиссеров Иры Криворуковой и Вани Заславца.
