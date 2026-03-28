Собянин рассказал о результатах ремонта театров Москвы за 13 лет

В 2025 году московские театры посетили свыше 5 млн зрителей, состоялась 281 премьера. Фестиваль «Театральный бульвар» во второй раз прошел в Москве и стал самым продолжительным в мире: за 92 дня на нем показали более 1 тыс. спектаклей, которые посетили свыше 1,5 млн зрителей.