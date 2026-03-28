Перелив талых вод зафиксировали на двух трассах в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксированы два случая перелива воды на дорогах.

По данным дорожных служб, 26 марта вода вышла на проезжую часть в Коченёвский район — на объездной дороге рабочего посёлка Коченёво. Уровень воды там составляет около 20−30 см, при этом движение транспорта сохранено, выставлены временные знаки и организовано круглосуточное дежурство.

Второй случай произошёл в Татарском районе на дороге «Татарск — Лопатино». Здесь вода разлилась примерно на 30 метров, её глубина достигает 5 см, а проезд остаётся в штатном режиме. Специалисты продолжают контролировать состояние дорожного покрытия.

Дорожные службы призывают водителей соблюдать осторожность в период активного таяния снега и сообщать о подтоплениях в диспетчерскую службу ТУАД.