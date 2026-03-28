Инвестиционный форум в Екатеринбурге собрал около 1000 участников

Участниками VII Инвестиционного форума «Большой открытый диалог» стали около тысячи экспертов и представителей бизнеса Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Мероприятие прошло 20 марта на площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Тема форума в этом году — “Бизнес, инвестиции, государство: условия взаимовыгодного сотрудничества” — как никогда точно отражает суть нашей совместной работы. Ведь для нас как для регионального правительства принципиально важно не просто слышать запросы предпринимательского сообщества, но и оперативно превращать их в реальные управленческие решения. Свердловская область исторически была и остается промышленным и деловым центром России. И наша главная задача — создать такие условия, при которых инвестиции будут работать на развитие, а бизнес — чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне», — поприветствовал участников заместитель главы региона Дмитрий Ионин от имени губернатора Дениса Паслера.
Участники форума обсудили международную кооперацию, вопросы транспортного обслуживания населения, национальные приоритеты в госзакупках, а также их роль в развитии предприятий. «Большой открытый диалог» завершился личным приемом уполномоченного по защите прав предпринимателей области Елены Артюх. Также участники форума смогли задать свои вопросы представителям региональной прокуратуры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.