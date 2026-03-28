Инвестор Юрченко заявил, что продолжит увеличивать долю в ВТБ

Источник: РБК

Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко продолжит увеличивать свой пакет акций ВТБ. Об этом инвестор заявил на сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Екатеринбург», передает корреспондент РБК.

«Да, буду наращивать», — сказал Юрченко, отвечая на вопрос, планирует ли он увеличивать долю в ВТБ.

Однако целевой размер пакета он не раскрыл.

Юрченко предположил, что «доля в 10% может быть некой задачей, да».

В начале марта пакет акций в госбанке Юрченко составил 8,02%. Он стал крупнейшим частным инвестором среди миноритариев ВТБ.

В феврале экс-глава «Связьинвеста» выдвинул свою кандидатуру в наблюдательный совет банка. В комментарии РБК он пояснил, что планирует использовать свои опыт и знания в работе над повышением капитализации госбанка.

