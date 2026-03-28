В Тюменской области обновят 3 дороги протяженностью около 11 километров

Три дороги протяженностью почти 11 км отремонтируют в этом году в Тобольске, Вагайском и Уватском округах Тюменской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
В Вагайском округе обновят более 5,5 км дороги Аромашево — Вагай, в Уватском округе в нормативное состояние приведут около 2,5 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск — Горноправдинск. В Тобольске отремонтируют почти 3 км дороги Тобольск — Нефтехимический комбинат. Работы начнутся в конце апреля.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Тюменской области в этом году обновят около 110 км маршрутов. Из них около 12,5 км — дороги местного значения и более 97 км — регионального.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.