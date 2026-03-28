Самолет Air Serbia застрял в Хельсинки после двух попыток сесть в Пулково

При попытке взлета из аэропорта Хельсинки, рассказал один из пассажиров рейса JU 4124, самолет развернуло. «Пилот сказал, что у нас проблемы с двигателем и с шасси. Нас должны отбуксировать на стоянку. Сейчас сидим в самолете», — передает его слова «Фонтанка».