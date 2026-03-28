Самолет Air Serbia застрял в Хельсинки после двух попыток сесть в Пулково

Самолет рейса Air Serbia JU 4124 застряли в Хельсинки после двух неудачных попытках приземлиться в аэропорту Пулково. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пассажиров рейса.
Рейс JU 4124 вылетел из Белграда 26 марта, однако при первой попытке зайти на посадку в Петербурге столкнулся с закрытие аэропорта из-за введенного плана «Ковер». В тот вечер Росавиация сообщила о приостановке поолетов в Пулково, из-за ограничений 19 рейсов перенаправили в другие аэропорты.
Борт Air Serbia вернулся назад в Белград. На следующий день, пишет «Фонтанка», история повторилась. Однако теперь борт отправился на дозаправку в Финляндию.
В сообщении финской береговой охраны в X говорится, что в ночь на 28 марта в аэропорту Хельсинки приземлились два самолета, летевших из Сербии в Санкт-Петербург. После дозаправки один из них продолжил полет, второй остался из-за технической неисправности.
При попытке взлета из аэропорта Хельсинки, рассказал один из пассажиров рейса JU 4124, самолет развернуло. «Пилот сказал, что у нас проблемы с двигателем и с шасси. Нас должны отбуксировать на стоянку. Сейчас сидим в самолете», — передает его слова «Фонтанка».
Генеральный директор береговой охраны Финского залива Юкка-Пекка Лумилахти сообщил, что пассажиры находятся в терминале аэропорта под наблюдением пограничной службы страны, передает газета Ilta-Sanomat. Лумилахти сказал также, что Air Serbia организует замену самолета для пассажиров, чтобы вывезти их из Финляндии в эту субботу.
В ночь на 28 марта в Пулково также вводили ограничения, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупреждал об опасности БПЛА в регионе. Утром меры отменили.
