Белгидромет: новая неделя начнется в Беларуси с грозами и похолоданием

МИНСК, 28 мар — Sputnik. В воскресенье 29 марта белорусскую погоду будут определять теплые воздушные массы, которые к понедельнику сменятся фронтальными разделами и приближением черноморского циклона, сообщает Белгидромет на своем сайте.

Воскресная погода обещает быть комфортной и преимущественно сухой. Как сообщают синоптики, в выходной день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7°С, местами возможны заморозки до −2°С. Днем воздух в Беларуси прогреется до +12…+18°С.

В понедельник, 30 марта, погода начнет меняться под влиянием малоактивных фронтальных разделов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах не исключены грозы. Ночью и утром вновь вернется туман. Ветер сменится на северный, умеренный, днем по юго-востоку — порывистый. Температура ночью +2…+8°С, днем +10…+17°С, местами прохладнее — до +8…+9°С.

Во вторник, 31 марта, территория Беларуси окажется во власти фронтальных разделов черноморского циклона. Ожидается облачная погода, временами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+7°С, днем воздух прогреется всего до +8…+10°С.