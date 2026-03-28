Почти 50 новых автомобилей получили медучреждения Краснодарского края

Медицинские учреждения Краснодарского края получили 48 новых автомобилей в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их вручение прошло в краевой клинической больнице № 1, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Сегодня мы передали для 36 муниципалитетов автомобили разного класса, включая специализированные реанимобили. Свой автопарк пополнили такие крупные районы как Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск, Новороссийск, Сочи и многие другие. Автомобили оснащены оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия или в процессе транспортировки пациента в больницу», — отметила первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.
Напомним, автопарк медицинских учреждений региона обновляется ежегодно. В прошлом году для них закупили 49 автомобилей. Расширение автопарка позволяет повысить оперативность реагирования бригад скорой помощи, а также уровень доступности и качества медицинской помощи жителям края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.