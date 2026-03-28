Главный врач Очёрской больницы Эмма Розанова ушла с поста

Специалист трудилась в учреждении почти 35 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Очёрской центральной районной больнице главный врач Эмма Розанова покинула занимаемую должность после 35 лет работы в учреждении, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

Эмма Розанова начала работать в больнице Очера в 1992 году в качестве участкового педиатра. Уже через полгода главный врач учреждения Михаил Мухачёв предложил ей должность заместителя руководителя по детству и родовспоможению. Коллеги отмечают её уникальный стиль руководства: доверие, порядочность и умение слышать других.

В 2003 году она заняла пост заместителя по организационно методической работе, не прекращая врачебной практики. Это помогло ей детально разобраться в работе всех отделений.

С 2007 года Розанова возглавила больницу в сложный период реорганизации. По данным пресс службы Минздрава, приоритетом для неё стало сохранение работоспособного коллектива. За последние годы штат пополнился 14 молодыми врачами, а в этом году в Очёре открылась новая женская консультация, оснащённая современным оборудованием.