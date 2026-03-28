Глеб Никитин обсудил с Александром Щелоковым развитие Арзамаса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с мэром Арзамаса Александром Щелоковым. Об этом Глеб Никитин сообщил в своем канале в MAX.
На совещании Никитин и Щелоков обсудили развитие Арзамаса — организацию движения транспорта в историческом центре для жителей и туристов, а также необходимость субсидирования части затрат бизнеса, который заинтересован в открытии точек общественного питания. По словам Никитина, многие из них готовы включаться в трансформацию города и его экономики и могут рассчитывать на определенные меры поддержки.
Отдельно обсудили программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и то, как можно ее ускорить.
«Особое внимание — участникам специальной военной операции и их семьям. Разобрали ряд историй наших героев и их близких: важно видеть за общим движением документов конкретные случаи и судьбы людей. Поручил Александру Щелокову принять участие в совершенствовании действующих программ по мерам поддержки участников СВО», — сообщил Никитин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Глеб Никитин встретился с участниками федеральной программы «Время героев».