Воронежцы спускают в канализацию одежду, бытовые приборы, строительный мусор и даже кошачьи лотки

Категорически запрещается выбрасывать в сливные отверстия: — влажные и сухие салфетки; — ватные палочки и диски; — ветошь, тряпки; — предметы одежды и обуви; — бытовой инвентарь (щётки, губки); — элементы ухода за животными (наполнитель, лотки); — части бытовых приборов и автомобильной техники; — строительный мусор и другие посторонние предметы. К слову, это не выдумки, а перечень того, что в последнее время часто извлекают из системы канализации.