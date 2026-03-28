Воронежцы спускают в канализацию одежду, бытовые приборы, строительный мусор и даже кошачьи лотки

На недавней пресс-конференции руководитель государственной жилинспекции региона Дмитрий Соломаха рассказал, что в 2025 году одним из самых частых поводов для обращений в ведомство были претензии к работе канализации. Во многих домах система водоотведения находится в запущенном состоянии. Но зачастую эти проблемы провоцируют сами жители.
В управе Ленинского района подтвердили, что в последнее время участились случаи засоров, вызванных попаданием в канализацию посторонних предметов. Это приводит к перебоям в предоставлении коммунальных услуг и требует дополнительных затрат на устранение аварий. Жителям напоминают, что соблюдение правил при пользовании канализацией — залог ее исправной работы.
Категорически запрещается выбрасывать в сливные отверстия: — влажные и сухие салфетки; — ватные палочки и диски; — ветошь, тряпки; — предметы одежды и обуви; — бытовой инвентарь (щётки, губки); — элементы ухода за животными (наполнитель, лотки); — части бытовых приборов и автомобильной техники; — строительный мусор и другие посторонние предметы. К слову, это не выдумки, а перечень того, что в последнее время часто извлекают из системы канализации.
— Даже если на упаковке влажных салфеток указано, что они «смываемые», это не означает, что они безопасны для канализации. В водной среде такие изделия не растворяются, а, наоборот, скапливаются в трубах, образуя плотные засоры, — акцентировали в управе Ленинского района.