В Башкирии открыли новый туристический маршрут «Сплав по реке Дема»

Его запустил местный предприниматель благодаря субсидии.

Источник: Национальные проекты России

Новый туристический маршрут «Сплав по реке Дема» появился в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма.

Маршрут запустил местный предприниматель Газиз Сираев благодаря субсидии, полученной по итогам конкурса министерства предпринимательства и туризма республики. Он приобрел катамараны, байдарки и сапборды.

«Особое внимание в нашем маршруте уделяется безопасности туристов — во время технического сплава мы с сотрудниками очищаем весь маршрут по реке, срезаем упавшие деревья, проводим экологические мероприятия в местах стоянок, отдыха», — отметил Сираев.

Гости могут воспользоваться специальным трансфером на маршруте, посетить местные достопримечательности и попробовать национальную кухню.

«В Республике Башкортостан насчитывается более 700 маршрутов, в числе которых экскурсионные, экологические, конные, гастрономические, этнотуры, сплавы, пешие, автобусные, промышленные и научно-популярные. Республиканские туроператоры делают путешествия по региону доступными, интересными и познавательными, формируя маршруты по запросу разных категорий путешественников», — рассказала министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.