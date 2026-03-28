Приставы отправили в зону СВО конфискованный у крымчанина автомобиль Honda Accord

Автомобиль марки «Хонда Аккорд» принадлежал жителю Евпатории, но после того как он повторно попался за вождением в нетрезвом виде, суд постановил конфисковать транспортное средство. Кроме того, сам евпаториец теперь лишен водительских прав на три года. Также ему были назначены обязательные работы сроком 150 часов.