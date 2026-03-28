Приставы отправили в зону СВО конфискованный у крымчанина автомобиль Honda Accord

В Евпатории судебные приставы передали автомобиль местного жителя, конфискованный по решению суда, для использования в зоне проведения спецоперации. Об этом проинформировала пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.
Автомобиль марки «Хонда Аккорд» принадлежал жителю Евпатории, но после того как он повторно попался за вождением в нетрезвом виде, суд постановил конфисковать транспортное средство. Кроме того, сам евпаториец теперь лишен водительских прав на три года. Также ему были назначены обязательные работы сроком 150 часов.
Автомобиль осужденного передали воинской части Минобороны России для отправки на бойцам, участвующим в специальной военной операции.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше