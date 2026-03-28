Эксперт рассказал о пользе наставничества для будущих врачей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Наставничество формирует у будущих врачей компетенции и систему ценностей, их отношение к пациенту и чувство ответственности, рассказал РИА Новости ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Роман Калинин.
В пятницу министерство здравоохранения РФ утвердило положение о наставничестве в сфере здравоохранения, оно будет действовать до 1 марта 2032 года.
«Наставничество и профессиональная среда формируют у будущих врачей не только компетенции, но и систему ценностей — отношение к пациенту, чувство ответственности. Это помогает молодому специалисту быстрее адаптироваться в клинической практике, снижает риски ошибок и укрепляет мотивацию к профессиональному росту», — сказал эксперт.
Он добавил, что сегодня медицинское образование развивается в условиях стремительного внедрения цифровых технологий, но они не способны заменить человеческое участие, которое лежит в основе врачебной профессии. Именно поэтому наставничество остается фундаментом формирования медицинской школы, отметил эксперт.
«Подавляющее большинство молодых врачей отмечает, что именно наставник играет ключевую роль в их становлении и выборе дальнейшего пути», — заключил Калинин.