В Омске ушел из жизни известный кардиолог с 35-летним стажем

В БУЗОО «МСЧ № 4» сообщили, что в пятницу, 27 марта 2026 года, после продолжительной болезни ушел из жизни заведующий кардиологическим отделением для больных с острым коронарным синдромом (первичное сосудистое отделение) Евгений Самойленко. Отмечается, что специалист посвятил медицине 35 лет.

Источник: БУЗОО «МСЧ № 4»

Как отметили в медико-санитарной части, Евгений Самойленко — высококвалифицированный специалист, врач высшей квалификационной категории; более 32 лет проработал в Клиническом Кардиологическом диспансере, а последние полтора года своей жизни отдал работе в МСЧ № 4, возглавляя одно из ключевых направлений — оказание экстренной кардиологической помощи.

За заслуги в развитии здравоохранения и многолетний добросовестный труд Евгений Иванович был награжден Почетной грамотой Министерства Российской Федерации.

«Для коллег Евгений Иванович был образцом профессионализма, надежности и мудрости. Для сотен пациентов — талантливым врачом, вернувшим здоровье и подарившим надежду. Его уход — невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества», — отмечается в сообщении.

О месте и времени прощания станет известно позднее.