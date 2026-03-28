В Омске ушел из жизни известный кардиолог с 35-летним стажем

Как отметили в медико-санитарной части, Евгений Самойленко — высококвалифицированный специалист, врач высшей квалификационной категории; более 32 лет проработал в Клиническом Кардиологическом диспансере, а последние полтора года своей жизни отдал работе в МСЧ № 4, возглавляя одно из ключевых направлений — оказание экстренной кардиологической помощи.
За заслуги в развитии здравоохранения и многолетний добросовестный труд Евгений Иванович был награжден Почетной грамотой Министерства Российской Федерации.
«Для коллег Евгений Иванович был образцом профессионализма, надежности и мудрости. Для сотен пациентов — талантливым врачом, вернувшим здоровье и подарившим надежду. Его уход — невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества», — отмечается в сообщении.
О месте и времени прощания станет известно позднее.