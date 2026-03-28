«Бетон осыпается на головы»: волгоградцы просят отремонтировать Комсомольский мост

В субботу, 28 марта 2026 года в городских пабликах Волгограда появились сообщения от горожан с просьбой обратить внимание на аварийное состояние Комсомольского путепровода. По словам прохожих, с моста начали падать камни. Люди требуют принять меры.
— У остановки рядом с ж/д вокзалом мост буквально разваливается: бетон осыпается прямо на головы прохожих и транспорт, несущие конструкции в ужасном состоянии, — пишут горожане.
Но местами конструкция действительно разрушается: куски бетона осыпаются.
Корреспонденты «КП» проверили: на самом деле, мост не рассыпается, а выглядит примерно так, как каждый второй балкон в центре города, но будет неприятно, если камни посыпятся кому-то на голову. Конструкции, действительно, не мешает подремонтировать. Надеемся, власти отреагируют быстрее, чем сделать это их обяжет прокуратура.
Волгоградцы требуют обезопасить важный транспортный объект.