В Ростовской области перед Пасхой подорожали молоко, яйца и сливочное масло

В Ростовской области к православному празднику Пасхи подорожали ингредиенты для куличей. Актуальные цены на продукты на 26 марта опубликовал местный статистический орган.
Раньше домашняя праздничная выпечка обходилась примерно в тысячу рублей. В набор входили молоко, сухие дрожжи, сахар, мука, яйца, сливочное масло, ванильный сахар, светлый изюм и украшения. С новыми ценами итоговая сумма может оказаться выше.
За последние две недели выросло молоко: литр стоит 96 рублей вместо 95. Яйца подорожали с 108 до 111 рублей за десяток. Сильнее всего прибавило сливочное масло — килограмм теперь стоит 1102 рубля против 1079. Сахар незначительно поднялся в цене: с 61 до 62 рубля за килограмм.
Для тех, кто планирует испечь творожный кулич, есть хорошая новость. Цена на творог снизилась с 484 до 477 рублей за килограмм.
До 12 апреля цены могут измениться. Скорее всего, из-за повышенного спроса на ингредиенты для куличей стоимость снова вырастет.
