В Ростовской области перед Пасхой подорожали молоко, яйца и сливочное масло

За последние две недели выросло молоко: литр стоит 96 рублей вместо 95. Яйца подорожали с 108 до 111 рублей за десяток. Сильнее всего прибавило сливочное масло — килограмм теперь стоит 1102 рубля против 1079. Сахар незначительно поднялся в цене: с 61 до 62 рубля за килограмм.