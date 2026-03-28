В Актанышском районе Татарстана отремонтируют 2 дороги

Участки трасс Татарские Ямалы — Тюково и Актаныш — Муслюмово отремонтируют в этом году в Актанышском районе Республики Татарстан, сообщили в местной администрации. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На объектах проведут комплексные работы по повышению качества покрытия, обеспечению безопасности движения и увеличению срока службы дорог. Специалисты отремонтируют основное дорожное полотно, укрепят обочины, сделают современное освещение, установят знаки, а также благоустроят прилегающие территории.
Реализация проекта значительно улучшит логистические возможности района, снизит временные затраты на перевозку грузов и пассажиров, а также повысит уровень комфорта и безопасности для всех участников движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.