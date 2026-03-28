Накажет Господь! Что настрого запрещено в Саввин день, 29 марта 2026 года

В светском календаре 29 марта отмечается необычный праздник — День самопознания. Многие ли знают, что это такое?
Как говорит словарь, самопознание — это изучение личностью собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в младенчестве и продолжается всю жизнь. Знание о себе формируется постепенно по мере познания внешнего мира и самого себя.
По легенде, рассказанной Платоном в диалоге «Протагор», «семь мудрецов» Древней Греции — Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон — «сойдясь вместе, посвятили Аполлону Дельфийскому в качестве начатков мудрости» свои изречения, в том числе «Познай самого себя». Изречения были высечены на колонне Дельфийского храма.
Многие религии, философские и психолого-педагогические школы и подходы в значительной степени построены на ценности, важности и значимости самопознания и саморазвития. Так, с точки зрения религий Древнего Востока именно с помощью самопознания и саморазвития возможно и реально постижение истинной сущности человека, достижение единения человека с Абсолютным Разумом, Вселенной.
Открыть Божественное начало.
В христианстве самопознание есть открытие в себе Божественного начала, а саморазвитие — путь постижения Бога через веру и приобщение к таинствам церкви.
В психологии и педагогике гуманистического направления утверждается, что только с помощью самоактуализации человек может реализовать себя, обрести смысл своего существования, стать тем, кем он способен стать, «а не тем, кем ему навязывают быть окружающие».
В соответствии с концепцией представителя гуманистической психологии К. Роджерса, самопознание даёт человеку способность к личностному росту, самосовершенствованию, самоактуализации, что является необходимым условием достижения полноты жизни, ощущения радости жизни, осознания смысла жизни.
Самопознание как процесс может быть представлено в виде последовательности следующих действий: обнаружение в себе какой-либо личностной черты или поведенческой характеристики, её фиксация в сознании, анализ, оценка и принятие. Целесообразно учесть, что при высоком уровне эмоциональности и непринятия себя самопознание может превращаться в «самокопание», порождающее не объективное знание о себе, а разного рода комплексы, поэтому в самопознании, как и в других делах, важна мера.
Тележный день.
Православная церковь в этот день чтит память мученика Савина (Саввина) Ермопольского (Египетского), а также святителя Серапиона Новгородского.
Мученик Савин Ермопольский (Египетский) жил в III веке, был правителем города Гермополя в Египте. Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане он скрывался в отдалённой деревне вместе с единомышленниками. Его местопребывание выдал за две золотые монеты нищий, которому святой постоянно помогал едой и деньгами. Савина вместе с шестью другими христианами схватили и после жестоких пыток утопили в Ниле. В народной традиции этот святой стал символом стойкости и благодарности (и предостережением о неблагодарности).
Святитель Серапион, архиепископ Новгородский, живший на рубеже XV-XVI веков, почитается как великий подвижник. В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре есть Серапионова палата — место его упокоения, где хранятся частицы Ризы Пресвятой Богородицы и мощей апостола Андрея Первозванного.
В народном календаре этот день получил названия: Саввин день, Тележный день, Тележница.
Хозяйственный рубеж.
Этот день в народном сознании был важным хозяйственным рубежом. К 29 марта санный путь окончательно разрушался, снег сходил, и крестьяне пересаживались с саней на телегу. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права».
Колесо в представлении древних славян было символом круга, Солнца и вечного движения, ассоциировалось с вращением планет на небе, а ещё оно считалось мощным оберегом.
Главным обрядом дня были ремонт телеги и слушание скрипа колёс.
Мужчины доставали телегу, которая всю зиму простояла без дела, и тщательно её осматривали, чинили, смазывали колёса, подновляли оглобли и обода. Хозяина считали непутевым, если он запрягал лошадь в телегу, предварительно не проверив её. До начала полевых работ старались заготовить как можно больше запасных колёс.
Обряды 29 марта.
После ремонта было принято объезжать на телеге вокруг своей деревни — несмотря на то, что из-за остатков снега и грязи она проходила плохо. Считалось, что такой обряд может принести крестьянам удачу и успех в хозяйских делах и полевых работах. При объезде обязательно прислушивались к скрипу колёс, так как по нему предсказывали будущее:
если скрипит переднее левое колесо — к болезни, проблемам со здоровьем;
если скрипит переднее правое — к богатству, деньги водиться станут;
если скрипит заднее левое — к долгам, проблемы с финансами;
если скрипит заднее правое — к удаче, деньги прибавятся.
Также в этот день крестьяне обязательно рассыпали навоз по огороду и на полях — считалось, что это поможет значительно улучшить качество плодородия земли и обеспечит хороший урожай.
Женщины в этот день старались обязательно приготовить пироги с капустой — считалось, что их запах привлекает денежную удачу. Приводили в порядок и жилище, пересматривали гардероб, меняя всей семье одежду на более лёгкую, но при этом далеко не прятали тёплые вещи — весна могла поманить теплом, а потом снова припугнуть морозом и снегом. Чинили одежду, обязательно зашивали дыры в карманах — чтобы деньги не терялись.
День считался благоприятным и для совершения покупок — вещи, купленные 29 марта, будут долго служить. Верующие ходили в церковь, молились заступникам, просили здоровья для близких, подавали милостыню нищим. Также верили, что в этот день легко помириться со старым другом.
Что запрещено в Саввин день.
Что категорически нельзя было делать 29 марта?
Садиться в сани и пользоваться санным транспортом — чтобы не проехать свою удачу.
Давать и брать в долг (деньги, муку, крупу, соль) — иначе ждёт трудный и голодный год, деньги не вернутся в дом.
Есть хлеб и любые мучные изделия после захода солнца — к потере денег и невозможности заработать.
Разжигать огонь в доме (камин, печь, свечи) — к раздорам, несчастьям, пожару.
Ссориться, ругаться, делить имущество — конфликты могут надолго затянуться.
Выносить мусор (особенно вечером) — чтобы не вынести из дома счастье и благополучие.
Носить тяжести, поднимать тяжёлые сумки — к тяжёлым временам, которые продлятся месяц.
Пересаживать комнатные цветы и сажать растения — они завянут и начнут забирать энергию у семьи.
Делать предложение руки и сердца или соглашаться на замужество — брак будет несчастливым, женщина останется без взаимной любви.
Заводить новые знакомства и вступать в любовные отношения — они принесут только неприятности.
Переезжать и делать перестановку мебели — к сложностям.
Стричь волосы и ногти — к потере здоровья.
Воровать — наказание неминуемо настигнет.
Качаться на стуле — к неприятным хлопотам.
Давать иголки и булавки — к ссорам с друзьями.
Одним словом, день 29 марта был днем хозяйственного перелома, перехода с зимнего транспорта на летний. Центральное место занимает ремонт и подготовка телеги — главного средства передвижения и работы в поле. Интересен обряд слушания скрипа колёс, соединяющий практическое действие с магическим предсказанием будущего, где колесо выступает символом солнечного круга и судьбы. Многочисленные запреты (на долги, на хлеб после заката, на огонь, на тяжёлый труд) отражают представления об особой уязвимости человека в этот переходный период.
Проверьте «колеса», «удобрите» проекты.
Как современному человеку применить традиции и использовать мудрость предков себе на благо? Вот несколько простых идей:
1. Проверьте свои «колёса». Если у вас есть автомобиль, велосипед или даже самокат — самое время провести сезонное обслуживание. Проверьте давление в шинах, смажьте цепь, замените «дворники». Даже простая мойка машины будет символическим «обновлением» вашего транспорта перед летним сезоном.
2. Прислушайтесь к «скрипу» в своей жизни. Древний обычай слушать скрип колёс можно переосмыслить как внимательность к сигналам, которые подаёт ваша жизнь. Где у вас «скрипит»? В отношениях? На работе? В здоровье? Уделите время анализу и, если нужно, «смажьте» проблемные места — проведите трудный разговор, запишитесь к врачу, наведите порядок в делах.
3. Проведите ревизию гардероба. Следуя примеру наших предков, переберите одежду. Уберите тёплые вещи повыше, но недалеко — весна переменчива. Достаньте лёгкие куртки и дождевики. Заодно проверьте карманы на наличие дыр и зашейте их — по поверью, это сохранит деньги.
4. «Удобрите» свои проекты. Обряд с разбрасыванием навоза — это метафора вложения ресурсов в будущее. Подумайте, в какие сферы жизни вам нужно «внести удобрения» сейчас, чтобы осенью собрать урожай. Новые знания? Инвестиции? Укрепление отношений? Сделайте хотя бы маленький шаг.
5. Сходите в магазин за полезными покупками. День благоприятен для приобретения вещей, которые будут служить долго. Купите качественную одежду, обувь, технику или просто хорошие продукты. Избегайте импульсивных трат — покупки должны быть осознанными.
6. Помиритесь с тем, с кем в ссоре. Древняя традиция легко даётся именно 29 марта. Напишите сообщение, позвоните, сделайте первый шаг к примирению. Это освободит энергию для новых дел.
7. Испеките пирог с капустой. Даже если вы не верите в примету о привлечении денег, аромат свежей выпечки создаст уют и поднимет настроение всей семье. Соберитесь вечером за чаепитием — это укрепит семейные связи.
8. Избегайте конфликтов и тяжёлых нагрузок. Постарайтесь не ссориться, не ругаться, не поднимать тяжести сверх меры. Берегите себя и своё душевное равновесие.
Приметы дня на 29 марта:
Тёплая погода — весна будет тёплой и ранней.
Пасмурно и дождливо — весна будет холодной и морозной.
Туман утром — лето будет ненастным, холодным и дождливым.
Облака высоко и быстро плывут — к теплу и хорошей погоде.
Лучи солнца пробиваются через тёмные тучи — к дождю.
Лучи солнца переливаются разными цветами — к дождям.
Вороны и воробьи купаются в лужах — к теплу.
Стаи перелётных птиц кружатся над головой — скоро растает снег и всё просохнет.
Зайцы не сменили цвет с белого на серый — к затяжным холодам.
Лёд сходит быстро — к хорошему году.
Лёд по озёрам и затонам не тронется, а пойдёт ко дну — к неурожайному году.
Низкий уровень воды в реках — к неурожайному году; высокий — к мокрому лету.
Северный ветер — к прохладной весне.
Красный закат — на следующий день будет дождь.