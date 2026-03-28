Спортшкола № 5 в Арзамасе получила лицензию

Учреждение реализует спортивную подготовку по единоборствам.

Источник: Время

Спортивная школа № 5 (Центр спортивных единоборств «Сокол») в Арзамасе получила лицензию, об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Александр Щелоков.

Он подчеркнул, что в городе это новое и единственное учреждение, реализующее спортивную подготовку по единоборствам.

«Документ дает официальный старт тренировочному процессу, с чем поздравляю ребят и преподавателей. На сегодня набраны уже 342 воспитанника. Это снимает нагрузку с других учреждений спорта в часах», — пояснил Щелоков.

В центре — два специализированных зала, боксерский ринг, татами, борцовский ковер, медицинский кабинет и комфортные раздевалки. Общая площадь — почти 1400 кв. м.

«Хорошее, современное пространство, где под одной крышей собраны разнообразные направления единоборств», — отметил глава Арзамаса.

Напомним, более 63% жителей Нижегородской области систематически занимается физкультурой и спортом.