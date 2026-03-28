В поселке Дубинино Красноярского края открылся зал для игровых видов спорта

Новый зал для игровых видов спорта открыли в поселке Дубинино Шарыповского муниципального округа Красноярского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Спортзал находится на улице Пионеров КАТЭКа. Здание представляет собой быстровозводимую крытую модульную конструкцию общей площадью 800 кв. м, где одновременно могут заниматься 28 человек. В отапливаемом помещении также есть тренерские комнаты, раздевалки, душевые и туалеты.
В дневное время там будут заниматься юные футболисты, школьники и кадеты. По вечерам объект будет открыт для всех желающих поиграть в футбол, волейбол, баскетбол или другие игры.
«За последние три-четыре года в Шарыповском округе по краевой госпрограмме произошла качественная модернизация спортивной инфраструктуры. Были обновлены действующие спортплощадки, появились новые. В городе Шарыпово построен современный бассейн “Лазурный”, а в поселке Дубинино капитально отремонтирован зал бокса. И теперь здесь возведен модульный зал игровых видов спорта», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.