Эр-Рияд до предела нарастил прокачку нефти в обход Ормузского пролива

Недавно Bloomberg узнал, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа изучают, как возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель может сказаться на экономике. Bloomberg отметил, что даже нефть по $170 в течение нескольких месяцев привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в $200 за баррель, что ранее было лишь единожды, в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики.