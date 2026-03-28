Эр-Рияд до предела нарастил прокачку нефти в обход Ормузского пролива

Саудовская Аравия вывела ключевой нефтепровод «Восток-Запад» на предельные объемы прокачки нефти — 7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Этот маршрут идет с восточной части королевства в западную к Красному морю и представляет из себя альтернативный маршрут поставки нефти в обход Ормузского пролива, закрытого Ираном.
Около 2 млн баррелей направляются на внутренние нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а остальной объем нефти идет на экспорт через порт Янбу на Красном море. Поставки сырой нефти через этот терминал достигли 5 млн баррелей в сутки.
В рамках антикризисного плана танкерные перевозки были переориентированы на Янбу, который стал ключевым узлом для вывоза нефти в обход Ормузского пролива.
Около недели назад, 19 марта, терминал Янбу вынужденно приостановил работу из-за воздушной атаки по НПЗ SAMREF. Позже Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в порту, где возле объектов компании Saudi Aramco упал беспилотник.
Крупнейший производитель нефти в мире, компания Saudi Aramco, предоставила покупателям возможность два варианта плана отгрузки нефти — через порт Рас-Таннура в Персидском зили через порт Янбу, к которому как раз и ведет трубопровод. Reuters писал, что через восточный терминал будет осуществляться продажа марки нефти Arab Light.
Порт Янбу находится на берегу Красного моря и многие нефтетанкеры приняли решение отправиться к нему из-за блокады Ормузского пролива.
Цены на нефтепродукты выросли на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива. Через Ормузский пролив проходило до 20% поставок нефти от общемировой торговли. Из-за кризиса на энергорынке и нестабильности ряд стран столкнулись с нехваткой нефтепродуктов. Так, Филиппины, где было введено чрезвычайное положение из-за роста цен на топливо, решили начать импорт российской нефти, которую не закупали уже пять лет.
Недавно Bloomberg узнал, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа изучают, как возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель может сказаться на экономике. Bloomberg отметил, что даже нефть по $170 в течение нескольких месяцев привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в $200 за баррель, что ранее было лишь единожды, в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики.
