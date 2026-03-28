В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за БПЛА 28 марта

В Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА. Как следует из данных мониторинговых каналов, предупреждение распространили около 11:30, спустя несколько часов после отмены ночной угрозы.
Напомним, губернатор Донского региона Юрий Слюсарь ранее сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили ракету и беспилотник в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Желтый уровень означает, что дроны зафиксированы в непосредственной близости от региона, но прямой угрозы удара по объектам или населению нет. Жителей просят сохранять спокойствие, не покидать дома без необходимости, держаться подальше от окон и избегать открытых пространств.
Всего за ночь российские ПВО уничтожили более 200 дронов самолетного типа, включая Ростовскую область. Ситуация находится под контролем.
