В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за БПЛА 28 марта

Силы ПВО отразили ночную атаку, утром дроны снова зафиксированы у границ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА. Как следует из данных мониторинговых каналов, предупреждение распространили около 11:30, спустя несколько часов после отмены ночной угрозы.

Напомним, губернатор Донского региона Юрий Слюсарь ранее сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили ракету и беспилотник в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Желтый уровень означает, что дроны зафиксированы в непосредственной близости от региона, но прямой угрозы удара по объектам или населению нет. Жителей просят сохранять спокойствие, не покидать дома без необходимости, держаться подальше от окон и избегать открытых пространств.

Всего за ночь российские ПВО уничтожили более 200 дронов самолетного типа, включая Ростовскую область. Ситуация находится под контролем.

