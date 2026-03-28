В Волгограде юных зацеперов поставят на учет за конфликт в трамвае

В Волгограде полиция нашла двух школьников после инцидента в трамвае. На опубликованном в соцсетях видео двое подростков устраивают конфликт в вагоне трамвая, показывая непристойные жесты, после чего осуществляют попытку прокатиться на трамвае как зацеперы, прицепившиеся за заднюю часть общественного транспорта. Героев видео нашли: они еще малы, чтобы отвечать за свои действия, поэтому протоколы выписали родителям, сообщают в полиции региона.