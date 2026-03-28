В Самарской области отремонтируют более 20 километров опорной сети дорог

Работы охватят ключевые транспортные артерии, обеспечивающие бесперебойное движение и связанность территорий. В план ремонта на этот год вошли три объекта. В Самаре обновят участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью более 7 км. Там заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тыс. автомобилей в сутки.