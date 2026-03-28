В Самарской области отремонтируют более 20 километров опорной сети дорог

Более 20 км автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть, отремонтируют в этом году в Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Работы охватят ключевые транспортные артерии, обеспечивающие бесперебойное движение и связанность территорий. В план ремонта на этот год вошли три объекта. В Самаре обновят участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью более 7 км. Там заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тыс. автомобилей в сутки.
В Тольятти капитально отремонтируют три участка Обводного шоссе общей протяженностью 12 км. Работы начались в прошлом году: сейчас подрядчик занимается устройством ливневой канализации с накопительными резервуарами и очистными сооружениями, параллельно ведет ремонт моста через оросительный канал и переустройство электросетей. Пропускная способность дороги превышает 40 тыс. автомобилей в сутки.
Также в этом году запланирован капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м км автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» до трассы «Самара — Волгоград». Протяженность сооружения составляет 47 пог. м. Интенсивность движения на объекте — 25 тыс. автомобилей в сутки.
Отметим, по итогам реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» к концу 2026 года уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области должен достичь 85,01%. Всего с 2023-го в регионе отремонтировано 123 км таких маршрутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.