Нижегородцам рассказали, как спланировать выгодный отпуск

Выгодно спланировать отпуск можно, если грамотно управлять своими финансами. Одинаковое путешествие по маршруту и формату размещения может сильно варьироваться в цене у разных людей. Все зависит от финансовых решений, которые путешественник принимает на каждом этапе планирования, рассказала RT эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.
Эксперт поделилась, что один из главных факторов экономии — это подход к покупке билетов. Нужно отслеживать цены, пользоваться уведомлениями об изменении стоимости билетов, не быть привязанным к определенным датам и конкретному аэропорту.
И пакетные туры, и самостоятельное бронирование могут быть выгодными в зависимости от ситуации, подчеркнула специалист.
«При самостоятельной организации поездки пользователь может выбирать сервисы с дополнительными скидками, оплачивать жильё и билеты частями, а также комбинировать разные программы лояльности. В свою очередь, при покупке тура важно учитывать не только цену “на витрине”, но и возможность получить бонусы за оплату по программам лояльности авиаперевозчика и отеля», — объяснила Тарасова.
Грамотно нужно и выбирать жилье. Более дешевые варианты не всегда оказываются выгодными, если учитывать сопутствующие расходы. Более эффективным будет оценить итоговую стоимость проживания с учетом комиссии, налогов и доступности транспорта.
«В долгих поездках дополнительную экономию даёт возможность оплачивать проживание постепенно, распределяя нагрузку на бюджет», — рассказала Тарасова.
По мнению эксперта, медицинская страховка в путешествии обязательна, но даже тут можно сэкономить. Например, выбрать полис под свой сценарий поездки и личные особенности здоровья.
Аналитик также посоветовала изучать возможные варианты оплаты в стране назначения. Наличные будут важным резервным вариантом оплаты, но большую долю расходов выгоднее проводить по карте. Мультивалютные счета позволят уменьшить потери на конвертации по оплате.
