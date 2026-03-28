БелЖД закупит 30 новых электричек

Закупить новые электрички планируют с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2030-го. При этом интервал между поставками каждой электрички не уточняется. Не исключено, что новые поезда можно будет увидеть скоро на маршрутах.
Известно, что в 12 поездах кресла расположат по схеме 3 + 2 со встречным размещением. В 18 составах в головных вагонах будет 3 + 2, а в прицепных — 3 + 3. Это, как отмечает портал, может говорить о том, что электрички распределят по разным маршрутам: одни — по ближним, или городским и региональным, другие — по более дальним, межрегиональным.
За 30 поездов планируют заплатить 908 млн рублей, или $10,2 млн по курсу Нацбанка. Для сравнения: в 2010 году БелЖД за €60 млн впервые купила 10 «штадлеров» по четыре вагона. Каждый из них обошелся в €6 млн, или примерно $7,8 млн по тогдашнему курсу.
Примечательно, что тендер на закупку новых поездов объявили на фоне постоянных проблем с электричками Stadler и польскими дизель-поездами PESA, которые отправляют на внеплановый ремонт. БелЖД в последнее время часто использует вместо них обычные локомотивы. Так, в начале марта сразу несколько «штадлеров» и польских составов межрегиональных линий бизнес-класса на брестском и полоцком направлениях меняли на такие локомотивы. А в начале февраля их использовали вместо польских составов PESA на маршрутах в Витебск и Могилев.