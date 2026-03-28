Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села

Развожаев рассказал, что проинспектировал работы в селе Тыловом, где газа никогда не было.
«В Тыловом мы ввели в эксплуатацию газорегуляторный пункт и распределительные сети. И это позволило сделать главное: подвести к селу газ низкого давления. Сейчас здесь уже порядка ста домовладений, куда подведены газовые сети», — сообщил Развожаев в Max.
Глава города отметил, что по его поручению для 11 льготных категорий граждан — в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей — «подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку газового оборудования».
Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года.
Эта работа в Тыловом будет продолжаться, поскольку, пока шло строительство сетей низкого давления, здесь уже появились новые улицы и дома.
«Туда тоже будем доводить газ за счет средств на догазификацию. И если среди жителей будут льготники, они также получат полное оснащение — под ключ», — отметил Развожаев.
Кроме того, в главном населенном пункте Байдарской долины — селе Орлином сейчас все готовится к запуску газа. А в планах на текущий год также газифицировать село Озерное, добавил он.