Где в Севастополе в 2026 году газифицируют села

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается газификация села Тылового, в ближайшее время газ появится в Орлином, также в планах на 2026 год газифицировать Озерное. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

Развожаев рассказал, что проинспектировал работы в селе Тыловом, где газа никогда не было.

«В Тыловом мы ввели в эксплуатацию газорегуляторный пункт и распределительные сети. И это позволило сделать главное: подвести к селу газ низкого давления. Сейчас здесь уже порядка ста домовладений, куда подведены газовые сети», — сообщил Развожаев в Max.

Глава города отметил, что по его поручению для 11 льготных категорий граждан — в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей — «подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку газового оборудования».

Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года.

Эта работа в Тыловом будет продолжаться, поскольку, пока шло строительство сетей низкого давления, здесь уже появились новые улицы и дома.

«Туда тоже будем доводить газ за счет средств на догазификацию. И если среди жителей будут льготники, они также получат полное оснащение — под ключ», — отметил Развожаев.

Кроме того, в главном населенном пункте Байдарской долины — селе Орлином сейчас все готовится к запуску газа. А в планах на текущий год также газифицировать село Озерное, добавил он.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше