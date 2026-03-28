Вице-мэра Сочи арестовали на два месяца по делу о махинациях с землей

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца заместителя мэра Евгения Горобца по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По версии следствия, в августе 2025 года вице-мэр города вступил в сговор с предпринимателем. Чиновник предложил бизнесмену в аренду земельный участок стоимостью более 400 млн руб. в районе санатория «Волна» «с целью реализации инвестиционного проекта». Взамен Горобец попросил предпринимателя взять на работу его 25-летнюю дочь.
Следователи возбудили в отношении заммэра уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса. За злоупотребление должностными полномочиями мужчине грозит до десяти лет колонии.
Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или залоге. Однако суд, учитывая тяжесть обвинения и масштаб ущерба, встал на сторону следствия. Горобец будет находиться в СИЗО до 26 мая.
Ранее суд отправил под домашний арест директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
