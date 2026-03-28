«Амкар» одержал победу на выездном матче с «Динамо Киров»

Игра проходила на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Первый гол соревнования красно-черные получили от кировчан на 14-ой минуте. Однако позднее, на 38-ой минуте матча, пермяки не просто отыгрались, а забили еще три гола: на 66-ой, 73-ей и 87-ой минутах игры. Мячи в ворота кировского «Динамо» забили Евгений Тюкалов, Артём Котик, Эмиль Галлямов и Кирилл Корольков.