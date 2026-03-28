«Амкар» одержал победу на выездном матче с «Динамо Киров»

Сегодня, 28 марта, состоялся выездной матч между «Амкаром» и кировским «Динамо», который завершился победой пермяков со счетом 4:1.
Игра проходила на стадионе «ВятСШОР» в Кирове. Первый гол соревнования красно-черные получили от кировчан на 14-ой минуте. Однако позднее, на 38-ой минуте матча, пермяки не просто отыгрались, а забили еще три гола: на 66-ой, 73-ей и 87-ой минутах игры. Мячи в ворота кировского «Динамо» забили Евгений Тюкалов, Артём Котик, Эмиль Галлямов и Кирилл Корольков.
Последний раз «Амкар Пермь» встречался с «Динамо Киров» в 2024 году. Тогда обе игры закончились ничьими. Кроме того, в прошлую субботу пермяки принимали дома «Динамо Брянск». Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.