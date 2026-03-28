Какой будет погода в Казахстане 29 марта

В Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области порывы 15−20 м/с. г. Семей: 29 марта ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области ожидается туман. г. Кокшетау: 29 марта ночью и утром ожидается туман.
В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15−18 м/с. г. Актобе: 29 марта ожидается ветер восточный днем порывы 15 м/с.
В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке области туман. г. Атырау: 29 марта ожидаются ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. г. Усть-Каменогорск: 29 марта ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 25 м/с.
В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 29 марта ночью и утром ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге области порывы 15−18 м/с.
В Костанайской области ожидается туман.
В Кызылординской области ожидается гроза. На севере, востоке, в центре области пыльная буря. Ветер восточный на севере, востоке, в центре области 15−20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. г. Кызылорда: 29 марта ночью ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области ожидается дождь, гроза. На севере, в центре области ожидается туман. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области ожидается туман. г. Павлодар: 29 марта ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. г. Петропавловск: 29 марта ночью и утром ожидаются туман, гололед.
В Туркестанской области на западе, юге, в центре, в горных районах области ожидаются дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходов на юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15−20 м/с. г. Туркестан: 29 марта днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходов на юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15−18 м/с.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +13+15°С.