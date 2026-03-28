Новые правила медосмотра призывников вводят в Казахстане

Астана. 28 марта. КазТАГ — В Казахстане планируется внести изменения в порядок медицинского освидетельствования призывников, передает корреспондент агентства.

Источник: Gov.kz

«Внесение в правила проведения военно-врачебной экспертизы и положение о комиссиях военно-врачебной экспертизы в вооруженных силах Республики Казахстан изменений и дополнений, предусматривает медицинское освидетельствование при призыве граждан на срочную воинскую службу, введение карты медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, и книги протоколов заседаний медицинской комиссии», — говорится в проекте приказа министра обороны «О внесении изменений и дополнений в приказ министра обороны Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 716 “Об утверждении правил проведения военно-врачебной экспертизы и положения о комиссиях военно-врачебной экспертизы в вооруженных силах Республики Казахстан”.

Как уточняется, целью проекта является приведение правил в соответствие с законодательством Республики Казахстан.