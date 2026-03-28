Взрыв в Севастополе и страшная смерть на заводе в Джанкое — топ недели

В ночь на вторник в Севастополе прогремел взрыв в жилом доме № 14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив — № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали, позже на месте трагедии обнаружили останки ее 20 летнего сына. В больницы попали 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Пострадали более 100 квартир. Людей эвакуировали. Специалисты провели обследование — версия взрыва бытового газа была официально исключена.