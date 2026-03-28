Минчане могут сообщить о слишком дорогих поездках в маршрутках

С 27 марта в Минске действуют новые цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы повысились на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, однако, как отмечают власти, пассажиры по-прежнему оплачивают менее половины реальной себестоимости поездки на этих видах транспорта.