Минчане могут сообщить о слишком дорогих поездках в маршрутках

С 27 марта в Минске действуют новые цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы повысились на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, однако, как отмечают власти, пассажиры по-прежнему оплачивают менее половины реальной себестоимости поездки на этих видах транспорта.
Для маршрутных такси был установлен тарифный потолок. Согласно решению минской мэрии, проезд на маршрутках по столице не может превышать 3,3 рубля (с учетом НДС). Поездка в города-спутники должна стоить не дороже 5 рублей.
Если перевозчик завышает установленные лимиты, граждане могут сообщить об этом в государственное предприятие «Столичный транспорт и связь». Обратиться можно по телефону +375 17 219−85−28.
Также на предприятии напомнили, что в случаях нарушения водителями маршруток правил использования кассовых аппаратов или иного оборудования при приеме оплаты за проезд об этом можно уведомить налоговую.