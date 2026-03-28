Nestle сообщила, что воры «не так поняли рекламу» и украли 12 тонн KitKat

Неизвестные угнали грузовик, который перевозил более 413 тыс. шоколадных батончиков KitKat. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-службу компании Nestle.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Грузовик вез партию батончиков из завода в Италии в распределительный центр в Польше. Во время транспортировки машину угнали. В компании уточнили, «транспортное средство и его содержимое до сих пор не найдены».
«Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat (англ. — to have a break). Но, похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли (англ. — made a break) более 12 тонн нашего шоколада», — отметил представитель Nestle.
В компании предупредили, что кража батончиков может привести к дефициту KitKat в магазинах. Также пропавший шоколад «может попасть в неофициальные каналы продаж на европейских рынках». В связи с этим покупателей попросили проверять товар, сканируя код.
«Если будет обнаружено совпадение, сканер получит четкие инструкции о том, как уведомить KitKat, которая затем надлежащим образом передаст доказательства», — говорится в сообщении.
В прошлом году у сыровара из нидерландского Северного Брабанта украли более тонны сыра. По данным Dutch News, пострадала семейная сыроварня Вилько де Крома Nieuwerwets в Кнегзеле. Производитель уточнил, что, скорее всего, преступление было подготовлено заранее. Сумма ущерба — неизвестна.
