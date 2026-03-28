В Рязанской области в 2026 году появятся 15 новых медпунктов

Пятнадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов появятся в 2026 году в Рязанской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Шесть из них будут площадью 62 кв. м каждый, еще шесть — по 68 кв. м, два — по 88 кв. м. Их разместят в селах и деревнях Рязанского, Ряжского, Сасовского, Рыбновского, Касимовского, Кораблинского, Пителинского, Сараевского, Клепиковского и Александро-Невского районов. Еще один фельдшерско-акушерский пункт площадью 240 кв. м появится в поселке Тума Клепиковского района.
Специалисты установят модульные здания, подготовят площадки и основания, выполнят отделочные и пусконаладочные работы, а также обеспечат пожарную безопасность и доступ для маломобильных жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.