Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Устьянском округе Архангельской области благоустроят две территории

Завершить работы в поселках Октябрьском и Кизема планируют до 31 июля.

Две общественные территории благоустроят в Устьянском округе Архангельской области — в парке Молодежи в поселке Октябрьском и у Дома культуры в поселке Кизема. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В парке Молодежи ранее уже сделали тротуары и пешеходные дорожки. Этим летом запланирована дальнейшая укладка плитки, а также устройство бетонного основания и резинового покрытия на детской площадке. Кроме того, на территории парка установят скамейки, теннисный стол, спортивный и игровой комплексы, батут, качели, карусель, а также домик с террасой и горкой. Кроме того, специалисты должны установить беседку со скамьями.

В поселке Кизема обустроят песчаное покрытие для волейбольной площадки. В предыдущие сезоны благоустройства там уже сделали бетонные тротуары и пешеходные дорожки из брусчатки, подготовили покрытия под спортивную площадку и скейт-парк, установили деревянную сцену со скамейками для культурно-досуговых мероприятий и смонтировали систему современного уличного освещения.

Завершить работы на двух объектах планируют до 31 июля 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.