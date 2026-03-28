В Устьянском округе Архангельской области благоустроят две территории

Две общественные территории благоустроят в Устьянском округе Архангельской области — в парке Молодежи в поселке Октябрьском и у Дома культуры в поселке Кизема. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В парке Молодежи ранее уже сделали тротуары и пешеходные дорожки. Этим летом запланирована дальнейшая укладка плитки, а также устройство бетонного основания и резинового покрытия на детской площадке. Кроме того, на территории парка установят скамейки, теннисный стол, спортивный и игровой комплексы, батут, качели, карусель, а также домик с террасой и горкой. Кроме того, специалисты должны установить беседку со скамьями.
В поселке Кизема обустроят песчаное покрытие для волейбольной площадки. В предыдущие сезоны благоустройства там уже сделали бетонные тротуары и пешеходные дорожки из брусчатки, подготовили покрытия под спортивную площадку и скейт-парк, установили деревянную сцену со скамейками для культурно-досуговых мероприятий и смонтировали систему современного уличного освещения.
Завершить работы на двух объектах планируют до 31 июля 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.