Хорошая новость с привкусом плохой: Линия электропередачи Исакса-Вулканешты восстановлена, свет отключать жителям Молдовы не будут, энергобезопасность восстановлена, но ЧП в энергетике отменять не станут

Кроме того, Energocom сообщает, что потребление электроэнергии в субботу, 28 марта, покрыто на 100%

Источник: Комсомольская правда

Важные новости для энергетической безопасности опубликованы в ТГ-канале Минэнергетики.

Воздушная линия электропередачи 400 кВ Исакча-Вулканешты была полностью восстановлена после повреждений. Работы были успешно завершены украинской стороной, линия прошла испытания под напряжением, подтвердив безопасную и стабильную работу.

Воздушная линия электропередачи Исакча-Вулканешты была полностью восстановлена после повреждений. Фото: соцсети.

Таким образом, восстановлена возможность межсистемного соединения и обеспечена надежность электроснабжения.

Тем не менее, ремонт и ввод линии в эксплуатацию не означают, что призывы к рациональному использованию энергии утратили актуальность. Нас по-прежнему призывают не расходовать электроэнергию впустую, поскольку это ведет к увеличению счетов и дополнительной нагрузке на национальную энергосистему. Ну, а если совсем коротко: линия работает, всё восстановлено, безопасность обеспечена… получается, и в чрезвычайном положении особого смысла уже нет. Но, конечно, вряд ли его кто-то спешит отменять. «Желтая власть» будет оббирать народ.

Кроме того, Energocom сообщает, что потребление электроэнергии в субботу, 28 марта, покрыто на 100%. Электричество сегодня не отключат.

