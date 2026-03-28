Воздушная линия электропередачи 400 кВ Исакча-Вулканешты была полностью восстановлена после повреждений. Работы были успешно завершены украинской стороной, линия прошла испытания под напряжением, подтвердив безопасную и стабильную работу.
Таким образом, восстановлена возможность межсистемного соединения и обеспечена надежность электроснабжения.
Тем не менее, ремонт и ввод линии в эксплуатацию не означают, что призывы к рациональному использованию энергии утратили актуальность. Нас по-прежнему призывают не расходовать электроэнергию впустую, поскольку это ведет к увеличению счетов и дополнительной нагрузке на национальную энергосистему. Ну, а если совсем коротко: линия работает, всё восстановлено, безопасность обеспечена… получается, и в чрезвычайном положении особого смысла уже нет. Но, конечно, вряд ли его кто-то спешит отменять. «Желтая власть» будет оббирать народ.
Кроме того, Energocom сообщает, что потребление электроэнергии в субботу, 28 марта, покрыто на 100%. Электричество сегодня не отключат.
Читайте также:
Молдавский капиталист ради сверхприбылей готов на любую подлость: На АЗС Кишинева в пятницу дизель «внезапно» закончился, чтобы в выходные продать его на лей дороже.
В общем, сегодня, а у нас человек человеку волк, плевать на всех, кроме себя, любимого, а капиталист нынче — гордость нации и государства (далее…).
Как за счёт средств кишинёвцев в Молдове пытаются реабилитировать нацистских преступников: Они пали в 1941—1944 годах — до выхода Румынии из союза с нацистской Германией.
В Кишинёве открыли «Кладбище румынских героев» (далее…).
С приходом весны цены на Центральном рынке Кишинева постепенно падают: Молдавские огурцы уже стоят 65 леев за кило, греческая клубника — 100 леев.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок и узнал, почем нынче самые популярные продукты (далее…).
Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.
Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео] (далее…).