Шесть медалей «Мать солдата» впервые вручили в Володарском округе

Медаль учреждена для поощрения женщин, воспитавших защитников Отечества.

Шесть медалей «Мать солдата» впервые были вручены в Володарском округе, об этом сообщается в канале окружной администрации в национальном мессенджере Max.

Награды матерям шестерых погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО) бойцов вручили заместитель главы администрации округа Руслан Халилов и депутат Совета депутатов Володарского муниципального округа Кирилл Ваганов.

Медаль «Мать солдата» учреждена для поощрения женщин, воспитавших защитников Отечества — участников СВО, Героев России, ветеранов боевых действий, а также других граждан, проявивших мужество и героизм.

В Володарском округе первыми, кто был удостоен таких медалей, стали жительницы Володарска, Юганца, Решетихи и Мулино Татьяна Савченко, Юлия Воронина, Людмила Новикова, Татьяна Федорова, Алла Глущенко и Анна Денисова.

Во время встречи с родителями погибших героев Кирилл Ваганов и Руслан Халилов подчеркнули, что задача местной власти — уделять им внимание и решать возникающие проблемы.

Замглавы по социальным вопросам Руслан Халилов также сообщил, что в каждом поселении округа будут воздвигнуты памятники погибшим бойцам СВО, а в честь некоторых из них даже будут названы улицы.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и председатель регионального отделения движения «Отцы России» Дмитрий Исаев вручили нижегородцам медали общественного признания «Отец солдата».