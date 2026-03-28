В Хабаровском крае подготовили к посадке тонну семян корейской сосны

Тонну семян корейской сосны подготовили к посадке в Хабаровском крае, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона. Работы по лесовосстановлению ведутся по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Семена сначала выдержали в специальном растворе, а затем закопали в снег, чтобы создать условия, близкие к природным. Такая подготовка повышает всхожесть и помогает будущим деревьям быть более устойчивыми к холоду, засухе и другим неблагоприятным факторам.
Кроме того, в 2026 году внедрена новая технология подготовки семян — этап стратификации с обработкой в специальном химическом растворе. Он позволяет получать более устойчивые саженцы для суровых климатических условий.
Также с этого года специалисты начнут выращивать декоративные деревья, кустарники и цветы для озеленения городов. По целевому показателю нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году площадь воспроизводства лесов должна превышать площадь их выбытия до уровня 112%. По итогам 2025 года этот показатель в регионе составил 227,1%.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.