Краснодар сквозь розовые цветы: декоративные сливы и магнолия Суланжа сделали город похожим на Японию

В конце марта улицы Краснодара окрасились в розовый цвет. В городе распустились декоративные сливы и магнолия Суланжа. Кубанская столица из-за обилия нежных розовых и белых бутонов стала похожа на Японию. Деревья действительно напоминают собой сакуру.
Этой весной в связи с погодными условиями цветы распустились немного позже обычного. Но уже сейчас улица Ставропольская утопает в сливах Писсарди и Нигра, а Парк Галицкого кроме декоративных слив украшают бутоны магнолии.
Скоро у деревьев закончится пик цветения и они начнут обильно осыпаться. Жители города и туристы ловят момент, устраивают в местах цветения фотосессии, пикники и прогулки. «МК на Кубани» успел запечатлеть розовый Краснодар в своём фоторепортаже.