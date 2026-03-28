Краснодар сквозь розовые цветы: декоративные сливы и магнолия Суланжа сделали город похожим на Японию

Декоративные сливы и магнолия Суланжа раскрасили Краснодар розовыми бутонами. Город утопает в цветах и стал похож на Японию.

В конце марта улицы Краснодара окрасились в розовый цвет. В городе распустились декоративные сливы и магнолия Суланжа. Кубанская столица из-за обилия нежных розовых и белых бутонов стала похожа на Японию. Деревья действительно напоминают собой сакуру.

Этой весной в связи с погодными условиями цветы распустились немного позже обычного. Но уже сейчас улица Ставропольская утопает в сливах Писсарди и Нигра, а Парк Галицкого кроме декоративных слив украшают бутоны магнолии.

Скоро у деревьев закончится пик цветения и они начнут обильно осыпаться. Жители города и туристы ловят момент, устраивают в местах цветения фотосессии, пикники и прогулки. «МК на Кубани» успел запечатлеть розовый Краснодар в своём фоторепортаже.