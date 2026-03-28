В этом году в Переславле-Залесском отремонтируют 12 участков теплосетей

«Тепловые сети в Переславле-Залесском в прошлом году полностью обновлены на семи участках. На эти цели было направлено более 960 млн рублей. Эффект от проделанной работы ощутили почти 30 тыс. жителей города: на отремонтированных участках в текущем осенне-зимнем периоде не зафиксировано ни одной аварии», — сообщил рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.