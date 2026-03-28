В этом году в Переславле-Залесском отремонтируют 12 участков теплосетей

Двенадцать участков теплосетей отремонтируют в 2026 году в Переславле-Залесском при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Ремонт позволит повысить качество теплоснабжения в квартирах и домах более чем 20 тыс. жителей города. В прошлом году старые стальные трубы специалисты заменили на современные в пенополиуретановой изоляции. Они лучше сохраняют тепло и менее подвержены коррозии.
«Тепловые сети в Переславле-Залесском в прошлом году полностью обновлены на семи участках. На эти цели было направлено более 960 млн рублей. Эффект от проделанной работы ощутили почти 30 тыс. жителей города: на отремонтированных участках в текущем осенне-зимнем периоде не зафиксировано ни одной аварии», — сообщил рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.
Также планируется провести работы на насосных станциях на улице Новый Быт, в поселке Молодежном и на улице Ямской. Там заменят насосное оборудование и приведут в порядок шесть контактных осветлителей на водозаборе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.