Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья»

Услугами «Автобуса здоровья» воспользовались более 100 жителей Октябрьского района Самары с начала года, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации городского округа Самара.
Автобус выезжал за жителями (в основном пожилыми и маломобильными) по заявкам. Специалисты забирали людей рядом с домом, отвозили в терапевтическое отделение № 3 Самарской городской больницы № 4, а после приема доставляли обратно. Там можно было сдать анализы, сделать ЭКГ, получить консультацию терапевта и при необходимости направление к узким специалистам.
Проект работает в Октябрьском районе уже восьмой год. В 2025 году «Автобус здоровья» совершил 82 выезда, его услугами воспользовались 387 человек.
Также в Самаре работает «Социальное такси». Услуга доступна участникам Великой Отечественной войны, взрослым и детям с ограниченными возможностями здоровья. Машины доставляют пассажиров в больницы, учебные заведения, учреждения социальной защиты, Пенсионный фонд и другие социальные объекты. В 2025 году этой услугой воспользовались более 98,5 тыс. раз.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.