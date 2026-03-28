Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП в Дагестане отразилось на движении поездов в Волгоградской области

Из-за чрезвычайной ситуации в Дагестане внесены изменения в движение поезда, который следует через Волгоградскую область. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, сегодня, 28 марта, из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Ярыкса произошел подмыв опор железнодорожного моста и обрушение пролетных строений по двум путям станции Хасав-Юрт. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Также произошло подтопление путей на станции Тарки. Движение поездов на станции приостановлено. В пути следования на станции Махачкала на 2,5 часа задерживается поезд № 85 Москва-Дербент, маршрут которого пролегает и через несколько станций в Волгоградской области, в частности, Палласовку и Эльтон. Пассажиров поездов № 86 Дербент-Москва и № 95 Москва-Дербент на участке Махачкала-Манас перевезут автобусами. Так что возможны сбои в расписании состава, идущего из Дербента в столицу.