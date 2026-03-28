Миф о виновнике аппендицита развенчали медики

Причиной аппендицита в народе называют семечки подсолнечника. Действительно ли это так, рассказывают специалисты клиники Академика Ройтберга.

«Нет, это миф. Причина — бактерии или закупорка лимфоидной тканью», — поясняют медики.

Аппендикс — не карман, куда ссыпается всё лишнее. Это узкий, извилистый «тупичок» длиной с мизинец. Технически туда может что-то попасть, но природа предусмотрела самоочищение.

Воспаление же развивается по другому сценарию. А семечки, если есть их килограммами, конечно, могут добавить проблем пищеварению. Но не являются причиной болезни, уверяют специалисты. И советуют: если вдруг возникла острая боль в животе, не гадайте на семечках, а звоните в скорую.

Ранее эндокринолог развеяла миф о том, что является причиной диабета.