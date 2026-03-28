Магнитные бури ждут ростовчан в апреле. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущения магнитного поля будут происходить с 1 по 21 апреля с разной интенсивностью.
Первая слабая буря прогнозируется 1 апреля (начало в 21:00 мск, длительность — около суток). Более сильные колебания ожидаются 2−3 и 6 апреля, а также 10−11 апреля. После короткого затишья 12−15 апреля активность снова повысится (18−21 апреля).
Нормализация условий ожидается с 22 апреля. Прогноз может измениться из‑за выбросов солнечной плазмы.
Метеочувствительные люди (особенно пожилые и с хроническими заболеваниями) могут испытывать головные боли, головокружение, усталость, перепады давления и нарушения сна. Для снижения влияния бурь медики рекомендуют соблюдать режим дня, контролировать здоровье, правильно питаться и использовать техники релаксации.