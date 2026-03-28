В Тюменской области отремонтируют два участка дорог к медучреждениям

Два участка трасс в Тюменской области, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.
В порядок приведут отрезок дороги Ожогино — Патрушево протяженностью около 800 метров. Она ведет к нескольким крупным медицинским центрам, в том числе к федеральному центру нейрохирургии, областной клинической больнице № 1 и радиологическому центру.
Также мастера обновят участок улицы Широтной в Тюмени — от Мельникайте до Народной. Его протяженность составляет около 4,5 км. Эта дорога ведет к городской поликлинике № 17.
Всего в 2026 году в Тюменской области в нормативное состояние приведут почти 110 км трасс, в том числе более 97 км дорог региональных или межмуниципальных и 12,5 км местного значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.